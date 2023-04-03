Mees Akkerman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mees Akkerman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mees Akkerman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mees Akkerman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mees Akkerman 26 Ocak 2005 tarihinde Hilversum şehrinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mees Akkerman Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mees Akkerman, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mees Akkerman'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mees Akkerman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mees Akkerman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında BFC Jgd
1 Temmuz 2018 yılında Vitesse Altyapı
1 Temmuz 2020 yılında FC Utrecht U17
1 Temmuz 2022 yılında Utrecht U18
Mees Akkerman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mees Akkerman şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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