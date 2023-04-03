Mees Eppink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mees Eppink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mees Eppink adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mees Eppink Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mees Eppink 25 Mart 2006 tarihinde Phuket şehrinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Mees Yunfei Eppink şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mees Eppink Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mees Eppink'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Mees Eppink Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mees Eppink futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Ajax Altyapı
1 Temmuz 2018 yılında Muscat FA
1 Ocak 2021 yılında Utrecht Altyapı
1 Temmuz 2022 yılında FC Utrecht U17
1 Ocak 2023 yılında Utrecht U18
Mees Eppink Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mees Eppink şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Sinobal FC, Arsenal Academy Oman, Muscat Football Academy, Ajax (2017-2018), Muscat Football Academy, FC Utrecht (2021-)
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