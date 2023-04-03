Mees Hoeben kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mees Hoeben Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mees Hoeben adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mees Hoeben Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mees Hoeben 2 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mees Hoeben Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mees Hoeben, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mees Hoeben'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mees Hoeben Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mees Hoeben futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Willem II Altya
1 Temmuz 2020 yılında Willem II U18
1 Temmuz 2022 yılında Willem II U21
Mees Hoeben Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mees Hoeben şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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