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Mefahir ne demek, TDK'ya göre Mefahir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mefahir kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mefahir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mefahir nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mefahir kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mefahir ne demek, TDK'ya göre Mefahir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mefahir ne demek? Mefahir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mefahir kelimesi. Peki mefahir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mefahir nedir, mefahir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MEFAHİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mefahir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mefahir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mefahir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Övünülecek şeyler, övünceler

MEFAHİR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mazinin mefahirini yaşatmak, bir millete yapılacak en büyük hizmet.

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