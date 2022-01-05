Mefharet ne demek, TDK'ya göre Mefharet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mefharet ne demek? Mefharet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mefharet kelimesi. Peki mefharet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mefharet nedir, mefharet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEFHARET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mefharet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mefharet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mefharet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Övünme, övünce, iftihar etme

