Mega kent İstanbul ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcaklıklarının etkisinde! Bunalan vatandaşlar ise çareyi denize girmekte buldu

Tüm yurtta günlerdir etkisini sürdüren "Eyyam-ı Bahur" sıcaklıkları mega kent İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor.

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Mega kent İstanbul ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcaklıklarının etkisinde! Bunalan vatandaşlar ise çareyi denize girmekte buldu

Tüm yurtta günlerdir etkisini sürdüren "Eyyam-ı Bahur" sıcaklıkları mega kent İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor. Etkili olan sıcak hava nedeniyle Beşiktaş sahilinde bazı vatandaşlar denize girerek serinlerken, bazı vatandaşlar ise gölgede dinlenmeyi tercih etti.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinde yaptığı uyarıların ardından tüm yurtta etkili olan "Eyyam-ı Bahur" sıcaklıkları mega kent İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyir eden hava sıcaklıklarının etkili olduğu Beşiktaş'ta bulunan Bebek sahilinde bazı vatandaşlar denize girerek serinlerken bazı vatandaşların gölgede dinlenmeyi tercih ettiği görüldü.

Öte yandan sıcak havanın önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi.

Mega kent İstanbul ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcaklıklarının etkisinde! Bunalan vatandaşlar ise çareyi denize girmekte buldu

Mega kent İstanbul ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcaklıklarının etkisinde! Bunalan vatandaşlar ise çareyi denize girmekte buldu

Mega kent İstanbul ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcaklıklarının etkisinde! Bunalan vatandaşlar ise çareyi denize girmekte buldu

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