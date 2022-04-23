Megafon ne demek, TDK'ya göre Megafon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Megafon ne demek? Megafon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi megafon kelimesi. Peki megafon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre megafon nedir, megafon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEGAFON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Megafon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Megafon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre megafon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sesi yükseltip uzağa iletmeye yarayan koni biçiminde alet

