Megalomani ne demek, TDK'ya göre Megalomani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Megalomani ne demek? Megalomani TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi megalomani kelimesi. Peki megalomani ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre megalomani nedir, megalomani kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEGALOMANİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Megalomani kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Megalomani kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre megalomani kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büyüklük hastalığı



MEGALOMANİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Megalomaninin kökeninde çoğu zaman aşağılık kompleksi yatar.

