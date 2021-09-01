Megan Fox market tarzını paylaştı! Dekoltesini gören sevgilisi Machine Gun Kelly mest oldu!

Brian Austin Green’den mayıs ayında boşanan ve rap şarkıcısı Machine Gun Kelly ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Megan Fox genç sevgilisiyle sık sık gündeme geliyor. Evliliğini genç aşkı için bitirdiği haberleriyle gündem olan Fox sevgilisine ayak uydurmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde biseksüel olduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Fox şimdi de tarzıyla gündem oldu. Los Angeles sokaklarında görüntülenen Megan Fox iddialı bir seçim yaparak göğüs altı dekolteli mayosu ve jean'iyle tüm gözleri üzerine çekti. Fox ayrıca pozlarını da sosyal medyada paylaştı.

"MARKETE BÖYLE GİDİYORUM"

Megan Fox bu tarzı market alışverişi için seçmişti ve bunu da sosyal medyada "Artık markete böyle gidiyorum bunu konuşalım" notuyla duyurdu.

"DEKOLTENİ BEĞENDİM"

Machine Gun Kelly ise sevgilisinin dekoltesini görünce hemen "Hangi reyonda olacaksın? Dekolteni beğendim" yorumunda bulundu.