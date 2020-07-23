Megan Fox'a benzetilmek istemeyen fenomen vücudunu dövmeyle kaplattı!

Sosyal medyada yüksek takipçi sayısı bulunan fenomen manken Aurore Pariente, Amerikalı oyuncu Megan Fox'a benzetilince vücudunun yüzde yetmişine dövme yaptırdı. Bir çok insan tanınmış birine benzetilince sevinirken Fransız modelin dünyaca ünlü bir oyuncuya benzetildiği için rahatsızlık duyduğu ortaya çıktı. Vücudunun neredeyse tümüne dövme yaptırması şaşkınlıkla karşılandı.

Fransız model Aurore, modellik ve makyaj uzmanlığı kariyerine başladığını, uzun zamandır herkesin kendisine Megan Fox'a benzediğini söylediğini ve bu olayın hiç hoşuna gitmediğini kendini eşssiz hissettmek için ise vücuduna dövme yaptırmaya başladığını açıkladı.

Fenomen Aurore, model ve uzman makyajcı olarak çalıştığı Fransa'nın Avignon kentinde hayatını sürdürüyor.

VÜCUDUNDAKİ DÖVMELERİN SAYISINI BİLMİYOR

Ünlü model vücudundaki dövme sayısını bilmediğini söyleyerek, ilk başlarda dövmeleri kaldırmayı düşündüğünü ama sonraları dövmelerin kendisine öz güven verdiğini hissettiğini ve bu yüzden kaldırmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Bundan sonra estetik veya dövme yapmayı düşünmediğini belirten Aurore, sadece boynunda ve kalçalarında dövme olmadığını vücudunun bazı yerlerini gizlemek için değil daha da güzelleştirmek için bu yöntemi tercih ettiğini belirtti.