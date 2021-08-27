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Megastar ilk koronavirüs aşısını oldu! Çağrıda bulunmayı ihmal etmedi: "Aşı olmamak için direnmenin manası yok"

Türk müziğinin sevilen sanatçısı Tarkan, aşı olduğu anı Instagram hesabından paylaşarak "Aşı olmamak için direnmenin manası yok" notunu ekledi.

Megastar ilk koronavirüs aşısını oldu! Çağrıda bulunmayı ihmal etmedi: "Aşı olmamak için direnmenin manası yok"

Ülkemizde koronavirüs salgını başkamasının ardından eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'nın Alzey kasabasındaki evinde yaşamaya başlayarak izole bir hayat sürdüren Tarkan kuşkularını sonlandırarak koronavirüs aşısını oldu.

"AŞIDAN BAŞKA YOLU YOK"

Konser vermeye başlayan Tarkan aşıyla ilgili zamanında tereddütlerinin olduğunu belirterek Instagram hesabından aşı olurken yaptığı paylaşımda takipçilerine seslendi. Aşı vurulması hakkında "Geç oldu temiz oldu." diyen Megastar, zamanında aşıya karşı kuşlularının olduğunu ve kafasının karışık olduğunu belirterek, " Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok. Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle. Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım" diyerek takipçilerine aşı olma çağrısında bulundu. 

Megastar ilk koronavirüs aşısını oldu! Çağrıda bulunmayı ihmal etmedi: Aşı olmamak için direnmenin manası yokMegastar ilk koronavirüs aşısını oldu! Çağrıda bulunmayı ihmal etmedi: Aşı olmamak için direnmenin manası yok

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