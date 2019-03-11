Şehrazat, 'Plak ve Ben' dergisine bir 'tribute' albüm hazırlığında olduğunu açıkladı. Ünlü söz yazarı ve besteci, albümde yer alması için Tarkan'a da teklif götürdüğünü ancak megastarın teklifini reddettiğini söyledi.

Şehrazat, bir 'tribute' albüm çıkaracağını açıkladı. Plak ve Ben dergisine konuşan ünlü söz yazarı ve besteci, sevilen şarkılarını pop dünyasının ünlü isimlerinin seslendireceğini söyledi.

SEZEN AKSU, GÜLŞEN, YILDIZ TİLBE VE MUSTAFA SANDAL YER ALACAK

Albümde Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nazan Öncel, Nilüfer, Gülşen, Yıldız Tilbe, Mustafa Sandal, Edis ve Hayko Cepkin yer alacak. Sanatçı dostlarını telefonla arayıp "Albümüme misafir olur musun?" diyerek çağırdığını belirten Şehrazat, "Orası da bir ev, oraya misafir olmak isteyenlerin başımın üstünde yeri var. Birçok arkadaşımla görüştüm, sağ olsunlar hepsi çok nazik davrandılar. Hemen hemen herkes albümde var" dedi.

TARKAN KABUL ETMEDİ AMA KARARINA SAYGI GÖSTERDİM

Albümde "Neden Tarkan yok" sorusuna ise Şehrazat "Maalesef Tarkan yok. Aradım, kararına saygı gösteririm" diye yanıt verdi.

ŞEHRAZAT: AJDA 53 YILDIR HAYATIMDA

2010 yılında "Nefes aldığım süre içerisinde Ajda Pekkan ile çalışmam" diyen Şehrazat, ünlü sanatçıyla nasıl barıştığının detaylarını da anlattı: "10 sene geçti o kızgınlığımızın üstünden. Ajda kıymetlimdir. 53 yıldır hayatımda. Onun değeri, kıymeti harbiyesi başkadır. Bu yola Ajda ile 'Yaz Yaz' şarkısı ile çıktım. Anne evlat arasında bile bu tarz olaylar oluyor. İki kardeş arasında hayli hayli olur. Sevgim, saygım sonsuzdur."

ŞEHRAZAT KİMDİR?

Şehrazat Kemali Söylemezoğlu, Türk söz yazarı, besteci, yapımcı, şarkıcı. Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Fransızca'yı da çok iyi düzeyde bilen Şehrazat, dokuz yıl Beyrut'ta yaşadığı için Arapça'yı anlayabilmektedir.