Megastar Tarkan 'Tavatar' oldu! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Koronavirüs salgını nedeniyle sahnelere ara veren ve uzun süredir ailesiyle birlikte Almanya'da olan Tarkan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde yeni proje müjdesi veren Tarkan'ın Instagram hesabından yayınlandığı son video gündem oldu. Takipçileri, 49 yaşındaki Tevetoğlu'nun gönderisine kayıtsız kalmadı.

"TAVATAR" PAYLAŞIMI

'Avatar' filmi için hazırlanan filtre ile bir video çeken ünlü şarkıcı, gönderisine "Tavatar. Fazla kaptırmış olabilirim ama 2022’de vizyona girecek olan 'Avatar 2’yi gerçekten iple çekiyorum" notunu düştü.

Tarkan'ın gönderisine gelen yorumlardan bazıları:

"Biz de senin albümünü bekliyoruz , Avatar’dan daha önemli bizim için."

"Biri artık Tarkan'ın sosyal medyasını yönetebilir mi?"

"Tarkan'ın hesabını hacklemediler değil mi?"

"Tarkan olduğun için ne yapsan yakışıyor…mecbur beğeneceğiz."

"Sen Tarkan'sın kendine gel artık"

"Sana her şey yakışıyor"

"Adam avatar olunca bile karizmatik"