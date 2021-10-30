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Megatonluk ne demek, TDK'ya göre Megatonluk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Megatonluk kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Megatonluk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Megatonluk nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Megatonluk kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Megatonluk ne demek, TDK'ya göre Megatonluk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Megatonluk ne demek? Megatonluk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi megatonluk kelimesi. Peki megatonluk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre megatonluk nedir, megatonluk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MEGATONLUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Megatonluk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre megatonluk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herhangi bir megaton değerinde olan

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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