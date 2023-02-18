Mehdi Denna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Denna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Denna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Denna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Denna {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da El Mehdi Denna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Denna Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Denna, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi Reserve futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Mehdi Denna'nin Olympique Safi Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mehdi Denna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Denna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mehdi Denna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Denna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Denna şuan Olympique Safi Reserve takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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