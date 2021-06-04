Mehdi'nin İslam dininde kıyamete yakın geleceği düşünülüyor. Son çıkan haberde Necati Şaşmaz'ın kendisini Mehdi olarak gördüğü iddia edilmesinin ardından Mehdi nedir, kimdir? Mehdi'nin alametleri ve özellikleri nelerdir? soruları araştırılmaya başlandı. Mehdi ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte Detaylar...

MEHDİ NEDİR, KİMDİR?

Kıyamet gününe doğru ortaya çıkacağı düşünülen Mehdi tüm iman eden bireyleri hidayete erdirecek kişi olarak kabul ediliyor. Kıyamet alametlerinin tek tek gerçekleşmesi sonucunda bugün pek çok kişi hazreti mehdinin yakın zamanda ortay acıkacağını düşünmektedir.

KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR?

Kuran'ı Kerim'de geçen ve peygamberin aktardıklarına göre Kıyamet alametleri şu şekildedir:

İlk olarak birçok ev üst üste oturacak ve birlikte yaşayacaklar.

Yalan ve sahtecilik hat safhaya çıkacak.

Deccal dünyanın her yerine egemen olacak ve tüm insanları kötülüğe yükleyecektir.

Kuran ayetleri inkâr edilecek ve birçok kötü niyetli, kişiler türeyecektir. Ve son olarak iman eden insanlar için dünyaya mehdi gelecektir.

Hazreti mehdi dünyaya gelmek ve Mezopotamya da kâfirler ile savaşacaktır.

Bu savaşın yenilmesi ile birlikte bir süre sonra kıyamet kopacaktır.

Bu süre içinde Müslümanlar hidayete erecek ve oldukça ferah bir yaşam sürecektir. Üstelik dünyanın genelinde bir barış süreci hâkim sürecektir.

Devamında kıyametin kopması ile birlikte göğün katmanlarında olan Hazreti İsa yeryüzüne inecek ve hazreti mehdi ile birlikte inanları toplayacaktır.

Hazreti Mehdi deccalı yendikten sonra dünya üzerinde tüm İslam ile doğru yolu bulmuş ve Allah iman eden bireylerin canını oldukça kısa bir süre de ve gayet normal bir şekilde alacaktır.

Sonrasında ise kıyamet kopacak ve geriye kalan tüm insanlar acılar içinde ölçektir. Kısaca ayet ve hadisler doğrultusunda hazreti mehdi ile birlikte oldukça farklı bir dönem de girilmiş olacaktır.

MEHDİ'NİN ALAMETLERİ VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mehdi, Hazreti Muhammed tarafından bizzat müjdelenmiştir.

Hazreti mehdinin oldukça güzel bir yüzü ve alnına doğru bir iz olduğu belirtilmiştir. Açık alınlı ve ince burunlu bir birey olması ile bilinecektir.

Kıyamet gününe yakın dünyaya geleceği bilinmektedir.

Geldiğinde dünyaya tekrar barış ve adalet duygusunu yayacaktır. Tabi ki bu süreç içinde Yecüc ve Mecüc canlıları serbest kalacaktır.

Hazreti Süleyman ve Zülkarneyn tarafında ününe bir set örülerek hapsedilen bu canlılar oldukça küçük canlılar ve oldukça tehlikeli olmaktadır.

Bu canlıların serbest kalması ile deccal de savaşmaya başlayacaklardır. Hazreti mehdi altın ile gelerek yeni bir ordu kuracaktır. Bu ordu Müslümanlarına yanında yer alacak ve buYecüc ve Mecüc canlıları ile Mücadele edecektir.

Orduları ile tüm kötülükleri yenen mehdi dünyada huzuru ve adalet çağını getirir.

Bazı rivayetlere göre ise hazreti mehdi ile hazreti İsa yeryüzünde buluşacak ve İslam’ı tüm dünyaya tekrar yayacaktır.

Hazreti mehdi gelmeden önce dünyada çok büyük bir karmaşa bulunacaktır.

Bu karmaşa arasında birçok insanın da hayatını kaybedeceği bilinmektedir.

Mehdinin özellikleri Hazreti Muhammed tarafından Araplardan ve Muhammedin soyundan gelecektir.

Tam yedi sene boyunca dünyaya hüküm sürecektir.

Hazreti Muhammed hazreti mehdiyi duyan bireyin ne olursa olsun onun safına geçmesi gerektiğini bildirmektedir.