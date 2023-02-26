Mehdi Tikdari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Tikdari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Tikdari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Tikdari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Tikdari 13 Haziran 1996 tarihinde Kerman şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهدی تیکدری نژاد şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Tikdari Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Tikdari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 9 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mehdi Tikdari'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Tikdari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Tikdari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mehdi Tikdari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Tikdari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Mes U21

1 Temmuz 2016 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2019 yılında Tractor

9 Ağustos 2021 yılında Gol Gohar

Mehdi Tikdari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Tikdari şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.