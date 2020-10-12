Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakım tedavisi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı. Peki, Mehmet Abdi Bulut kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mehmet Abdi Bulut neden öldü? Detaylar haberimizde...

MEHMET ABDİ BULUT KİMDİR?

1967 tarihinde Kilis’te doğdu. 53 yaşındaki Mehmet Abdi Bulut, ilköğretim ve lise eğitimini Kilis’te tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem Asteğmen olarak Konya Personel Okulu Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. Daire Başkanlığında tamamladı.

1993 yılından itibaren Kilis’te serbest avukatlık yaparken, 2004-2014 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 5 yıl aradan sonra 2019 yılında 3. kez Kilis Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Mehmet Bulut evli ve 3 çocuk babası. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

MEHMET ABDİ BULUT NEDEN ÖLDÜ?

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, beyin kanaması nedeniyle GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yoğun bakım tedavisi görüyordu. Daha önceki yıllarda da aynı hastalığı yaşayan Başkan Bulut, yoğun bakımdan çıkamadı ve yaşamını yitirdi.