son dönemlerde katıldığı TV programlarında yaptıpı analiz ve yorumlarla izleyicilerin dikkatini çekmeye başaran Mehmet Acet kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte Mehmet Acet'in hayat biyografisi.

MEHMET ACET KİMDİR?

1976 yılında Konya Taşkent’te doğan Mehmet Acet, ilk ve orta tahsilini Taşkent’te tamamladı. İşte Mehmet Acet hakkında merak edilenler.

1976 yılında Konya Taşkent’te doğan Mehmet Acet, ilk ve orta tahsilini Taşkent’te tamamladı. İstanbul Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Mehmet Acet, mesleki kariyerine 1995 yılında TRT’ de staj yaparak adım attı.

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1996 yılında Kanal 7 Dış Haberler Servisinde Muhabir olarak çalışmaya başladı ve bir yıl sonra Meridyen isimli dış politika programının yapımcılığını üstlendi.

1999 yılında Kosova’dan savaş görüntülerini dünyaya geçen ilk gazeteci olarak ismini duyurdu. Daha sonra keskin bir dönüş yaparak diplomasi ve AB haberleri üzerinde yoğunlaştı.

2000 yılında Kanal 7’nin Brüksel temsilciliğini üstlendi. 1999 Helsinki zirvesinden 17 Aralık Brüksel zirvesine kadar uzanan süreçte AB – Türkiye ilişkilerini de ilgilendiren birçok zirveyi yerinde takip etti. Kanal 7 Ankara temsilciliğine atanmadan önceki son çalışması Amerika’daki Ermeni Diasporası başlıklı dosya oldu.

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Mehmet Acet, çeşitli tv programlarında analizler yaparak yorumlarda bulunuyor.