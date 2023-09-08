Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi yeni döneme yeni müdürle başladı. Okul bahçesinde düzenlenen kahvaltı programı ile öğretmen ve idarecilerle biraya geldi.

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Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi yeni döneme yeni müdürle başladı. Okul bahçesinde düzenlenen kahvaltı programı ile öğretmen ve idarecilerle biraya gelen yeni Müdür Mehmet Gökçe eski müdür Ali Balsüt'e hizmetlerinden dolayı hediye takdim etti.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi yeni döneme okul müdürlerinin değişimiyle başladı. Tüm okul personelinin bir araya geldiği kahvaltı etkinliğiyle yeni döneme başlayan okulun önceki Müdürü Ali Balsüt'e hediyesi yeni Müdür Mehmet Gökçe tarafından verildi. Mehmet Gökçe, Ali Balsüt'e yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek yeni görev yeri olan Şehzadeler ilçesindeki 85. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde başarılar diledi. Müdür Gökçe, okul öğretmenlerine de yeni dönemde başarılı bir dönem diledi.

KAYNAK: İHA

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