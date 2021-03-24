Mehmet Ali Erbil ekranlara geri dönmek istediğini açıkladı!

Yaklaşık iki yıl önce banyoda düşerek yaralanan ve kaçış sendromu hastalığına yakalanarak uzun süre tedavi gören ünlü şovmen tedavisi için gittiği hastanede sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

16 ŞİŞE SERUM ALIYOR

Hastanede olduğunu söyleyen Erbil, korona testi yaptırdığını, test olmadan tedaviye başlamadıklarını belirtti. Hastaneye geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde geldiğini söyleyen Erbil,16 şişe serum aldığını açıkladı. Erbil, "Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim. Gece az uyudum. Bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu klasik hastalığım var ya, Amerika'da atak geldi. Hemen acile gittik. Bekletiyorlar... Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti. Tüm sağlıkçılarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Başta benim profesör ablam olmak üzere... Benden küçük ama saygıdan abla diyorum." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇELİ OLMAMA ŞANSIMIZ YOK"

Annesini ona hamileyken doğum için hastaneye Mehmet Ali'nin götürdüğünü söyleyen Erbil, "Hastanede ben doğuyorum ve babam adımı Mehmet Ali koyuyor. Bizim Fenerbahçeli olmama gibi bir şansımız yok..." dedi.

'ERKEKLERE PRİM VEREMEM'

Erbil, "Şiddet olaylarının arttığı bir ülkede erkeklere prim veremem" diyerek canlı yayına katılmak için istek gönderen erkek takipçilerini reddetti. Ünlü şovmen, "Ben erkeklerin haberlerinin çıkmasından bile taraf değil. Koltukları kabarıyor, prim yapıyor caniler." açıklamasını yaptı.

TELEVİZYONA DÖNECEK

Ekranlara sağlık sorunları nedeniyle ara veren Erbil müjdeli haberi duyurdu. Kendisini biraz daha iyi hissettiği vaki televizyon programlarına başlayacağını söyledi.