Onu hiç böyle görmediniz! Mehmet Ali Erbil'in içler acısı hali üzdü!

Ünlü şovmen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, son görüntüsüyle sevenlerini üzdü. Kadıköy'de gizli çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu. İşte Detaylar...

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Onu hiç böyle görmediniz! Mehmet Ali Erbil'in içler acısı hali üzdü! 1

Son dönemlerde şarkıcı Ece Ronay’a taciz mesajları iddialarıyla oldukça gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kameralara yansıyan son görüntüsüyle sevenlerini üzdü. Görenler, “bu Mehmet Ali olamaz” yorumlarında bulundu.

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