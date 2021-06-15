Mehmet Ali Erbil iyileşir iyileşmez soluğu hastanede aldı! Seda Sayan’a özendi, Bıçak altına yattı!

Uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bırakmasının ardından, bir estetik kliniğindeki randevusu için Nişantaşı'nda görüntülendi.

Geçtiğimiz gün, bir estetik merkezine girerken görüntülenen şovmen, şoförü ve kadın yardımcısının desteğiyle estetik merkezinin kapısına kadar ilerleyerek ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet ederken espri yapmadan durmadı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erbil, yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Seda Sayan'a gönderme yaparak "Cilt bakımına geldim. Amacımız Seda Sayan'a benzemek. Onun için uğraşıyoruz ama kolay bir şey değil tabi ki." diyerek espriyi patlattı.

Ünlü şovmenin yüzündeki kırışıklıkları gidermek için yüzüne estetik müdahale yaptırdığı öğrenilirken, kullandığı otomobilinin ön camındaki ' FIFA ve TFF Görevli' yazılı kartvizit de dikkatlerden kaçmadı.

ESTETİKLERİYLE GÜNDEMDE

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen 58 yaşındaki Seda Sayan yaşlanmamak için elinden geleni yapıyor.