Mehmet Ali Erbil yıllar sonra gözyaşları içinde itiraf etti: "Annemi sevemedim asla!"

GAİN'de yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu program 40'a konuk olan Mehmet Ali Erbil Çocukluğu, gençliği, ilk meslek yılları, evlilikleri, aşkları, tutkuları, çocukları ve sanatıyla ilgili sorulara samimi cevaplar verdi.

"BİZE SAHİP ÇIKMADI"

Mehmet Ali Erbil, üvey babasının onu ergenlik döneminde evde istemediğini gözyaşları içinde anlatırken izleyenleri duygulandırdı. Annesi için "Bize sahip çıkmadı" diyen Erbil, "Film gibi, üvey annem de abimi istemedi. Dediler ki bunlara bir yatılı okul bulalım, en yakını baba sanatçı ya, konservatuar olur. İkimizi de konservatuar sınavlarına soktular, ben 14 abim 17 yaşındaydı." açıklamasını yaptı.

"GECE AĞLARDIM"

14 yaşındayken üstün yetenek olarak konservatuara alındığını açıklayan Erbil, yatılı okulda kaldığını ve üvey babasının burada kirli çamaşırlarını bile annesini yıkatmadığı için komşusuna yıkattığını açıkladı. "Yatakhaneye gelirdim gece ağlardım, 'Allahım ben hiç böyle olmayacağım ben hiç ayrılmayacağım, hiçbir zaman karımla ayrılmayacağım, böyle çocuklarım olmayacak benim' derdim." diyen Erbil, ama hiç dediği gibi olmadığını söyleyerek "dünya istediğin gibi sürmüyor. Bu arayıştan, bu sevgisizlikten 4 tane eşimden de ayrıldım, annemi sevemedim sonra. Bu benim hatam değil. Sevemedim Annemi, içimden öyle şeyler boşaldı gitti ki, sevemedim asla! Bizi üvey babaya ezdirdiği için!" açıklamasında bulundu.

"FİŞİMİ ÇEK"

Hastanede kaldığı günlerden bahseden Erbil, "Kız kardeşim başımdaydı, duyuyordum, 'kurtulma şansı yok' diyorlardı, profesör kız kardeşim... 24 saat kızım başımdaydı, normalde su içmem, kızk ardeşim başımda damla damla su veriyordu. Burnumu bile hemşireler kaşıyordu. Kız kardeşime 'bitkisel hayata girersem fişimi çek, yaşamak istemiyorum, yaşayamam, bütün Türkiye beni severken, izlemişken, benim fişimi çek, bu benim sözüm ne olur' dedim." diyerek şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

Bu hayatın onun için ikinci bir hayat olduğunuz söyleyen Erbil, " Allah beni sevenlerime, çocuklarıma bağışladı." dedi.

SKANDAL YARATAN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bir zamanlar televizyon dünyasında çok konuşulanlar arasında yer alan pantolon indirme olayı hakkında konuşan Erbil, "Don indirme olayı diyorlar... Rutin olarak her gün yaptığımız bir şeydi... Casting olarak paralı alarak gelen seyirciden insanları çıkarıp diziyordum, pantolonlarını indiriyordum altlarından uzun don çıkıyordu, kiminin pijama çıkıyordu, yazın sıcağında yünlü don çıkıyordu, millet geberiyordu gülmekten; bunu her gün yapıyordum. Arkadaki ekip de donları sıkı sıkı bağlıyordu, pantolon inince donları kalıyordu. Yine bir gün canlı çekimdeyiz, yine indiriyorum indiriyorum, bir tanesi tumanını bağlamamış, her şeyi indi! Her şey göründü! Yönetmen de dur dur dur oraya zoom yap! Şimdi bunda benim suçum ne kadar siz söyleyin! Allah aşkına! Avrupa yasasına göre bunda sorumlu prodüktör ve kanalmış. Mahkemede hiç ceza almadım, ama bende benim suçum yok, o kadar kişi boşuna mı çalışıyor, sıkı sıkı bağlayıp kontrol ediyorlar... Kanala ceza geldi." açıklamasında bulundu.