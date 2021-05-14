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Mehmet Ali Erbil'den çıplak fotoğraf açıklaması: "Kandırıldık"

Mehmet Ali Erbil, yıllar önce Nefise Karatay ile verdiği ve Türkiye gündeminde şok etkisi yaratan çıplak poz hakkında konuştu. Erbil, "Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise maalesef kullanıldık" dedi.

Mehmet Ali Erbil'den çıplak fotoğraf açıklaması: "Kandırıldık"

Uzun zamandır yaşadığı sağlık sorunları ile gündemde olan Mehmet Ali Erbil, şimdi de yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Erbil Türkiye magazin gündeminde bomba etkisi yaratan fotoğraflar hakkında konuşarak, "Nefise ile birlikte çektirdiğimiz o çıplak fotoğraflardan dolayı kendimi suçlu hissediyorum. Çok büyük pişmanlık yaşadım" ifadelerini kullandı.

"DERGİ DAHA FAZLA SATSIN DİYE KULLANILDIK"

Gelen eleştirilere dayanamayan Erbil, ikinci bir açıklama yaparak "Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise maalesef kullanıldık" dedi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 19 yıl önce Nefise Karatay ile bir derginin kapağı için çıplak pozlar vermişti.  Ünlü şovmenin geçmişe yönelik pişmanlığı, magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu açıklamalarından dolayı Erbil'i takdir edenler kadar eleştirenler de oldu.

Mehmet Ali Erbilden çıplak fotoğraf açıklaması: KandırıldıkMehmet Ali Erbilden çıplak fotoğraf açıklaması: KandırıldıkMehmet Ali Erbilden çıplak fotoğraf açıklaması: Kandırıldık

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