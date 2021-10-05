Mehmet Ali Erbil'e ünlü fenomen Ece Ronay'dan şoke eden suçlama: Mesajlaşmalarını ifşaladı, "Beni taciz etti" dedi

Karpuz isimli şarkısıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini iddia ettiği mesajları 1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ifşa etti. Açıklamasının ardından Erbil'in kendisine attığını öne sürdüğü mesajları da paylaşan fenomen, "Klibimde oynattım ama sonrasında ahlaksızlıkları devam etti" dedi.

"AHLAKSIZLIKLAR HER GEÇEN GÜN BÜYÜDÜ"

Erbil'e klibinde oynamasını teklif ettiğini söyleyen Ronay, "Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızlıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

"FENOMEN OLANIZ DA TACİZDEN KAÇAMIYORSUNUZ"

Ünlü şovmenin kendisine attığını iddia ettiği mesajları Instagram hesabından paylaşan fenomen, bu paylaşımın kariyerine ve mesleğine zarar vereceğini ancak susmak istemediğini belirterek, "Çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun" dedi.

Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Ronay'ın mesaj ifşalarında Erbil'in "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" gibi cümleler vardı.

İşte Ece Ronay'ın o paylaşımı:

"Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey’i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızlıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Ona da gördüğünüz üzere ilk günden itibaren düşündüğü gibi bir münasebetimiz olamayacağını kırmadan söyledim. Ama bugun bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım. Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun."

MEHMET ALİ ERBİL'DEN İLK AÇIKLAMA

Ece Ronay'ın paylaşımlarının ardından TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan şovmen ise hakkındaki iddiaları reddederek "Mesajla taciz mi olurmuş. Telefonumu asistanım kullanıyordu. Bu olaylar için hakkımı yasak yollarla arayacağım" dedi.

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