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  3. Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi kim? Çilem Nur Demiral kimdir, nereli, kaç yaşında?

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi kim? Çilem Nur Demiral kimdir, nereli, kaç yaşında?

Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine konu olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor. Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi kim? Çilem Nur Demiral kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının cevabını haberimizden bulabilirsiniz.

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi kim? Çilem Nur Demiral kimdir, nereli, kaç yaşında?

Geçtiğimiz günlerde Funda Aksu ile aşk yaşadığı konuşulan ancak Aksu tarafından yalanlandıktan sonra sosyal medyadaki birlikte çekildikleri fotoğrafı kaldıran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ismi bu kez Çilem Nur Demiral ile anılıyor. Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi kim? Çilem Nur Demiral kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının cevabı haberimizde...

MEHMET ALİ ERBİL'İN SEVGİLİSİ KİM? ÇİLEM NUR DEMİRAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Geçirdiği kaçış sendromu hastalığı sonrası eski sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil son zamanlarda özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Bombayı patlatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ilk kez konuşarak ortak bir arkadaşları sayesinde tanıştığı 28 yaşındaki Çilem Nur Demiral ile aşk yaşadıklarını açıkladı. Demiral, Erbil'in esprilerinden çok etkilendiğini ifade etti

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Çilem Nur Demiral  reklamcılık mezunu. 

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi kim? Çilem Nur Demiral kimdir, nereli, kaç yaşında?

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