Mehmet Ali Erbil'in son durumu

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında eski eşi Nergis Kumbasar bilgi verdi.

Evinde düşerek kaburga kemiklerini kıran ve sonrasında eski hastalığı Kaçış Sendorumu yeniden nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyor. Zaman zaman durumu hakkında bilgi veren ablası en son yeniden yoğun bakıma alındığı bilgisini vermişti.

Dün bir AVM görüntülenen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasarsağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kumbasar, “Her geçen gün iyiye gidiyor. Allah kısmet ederse, yakın zamanda düzeleceğine inanıyorum. Ablası da gerekli açıklamaları yapıyor zaten” dedi.

NE OLMUŞTU

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak Maslak'ta bir hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Acil ameliyat olan Erbil yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ünlü şovmenin doktoru, önümüzdeki günlerde Erbil'i ikinci kez ameliyata alacaklarını duyurmuştu. Beş gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu kızı Sezin Erbil açıkladı.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu kızı Sezin Erbil'den duygusal paylaşım