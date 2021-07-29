CHP'de İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı, Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer almış 22. ve 23. Dönem Milletvekilliği görevinde bulunan ve aynı zamanda 23. ve 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın da amcası olan Mehmet Ali Özbolat bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat ilanı Twitter'da bazı siyasiler tarafından paylaşıldıktan sonra Mehmet Ali Özpolat'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki Mehmet Ali Özpolat kimdir, nereli, kaç yaşında? | Mehmet Ali Özpolat öldü mü, neden öldü?

MEHMET ALİ ÖZPOLAT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Ali Özpolat 9 ocak 1947 yılında Kahramanmaraş Afşin'de dünyaya gelmiştir. Babasının adı Hasan, Annesinin adı Emine'dir. İlk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş Afşin'de tamamlayıp, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukatlık mesleğini yaptı.

Sırasıyla; Bakırköy Belediye Başkan Yardımcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Güngören İlçe Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı, CHP Parti Meclisi Üyeliği, CHP MYK Üyeliği, CHP Genel Sekreterliği Yardımcılığı, CHP Genel Başkan Yardımcılığı, 22'nci ve 23'ncü Dönem CHP İstanbul Milletvekilliği görevlerinde yer alan Özpolat, evli ve 1 çocuk babasıdır.

MEHMET ALİ ÖZPOLAT ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Mehmet Ali Özpolat uzun süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.