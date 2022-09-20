Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim belgeseli için olay yorum! Galatasaray taraftarı çok kızacak: "Tamamen zaman kaybı, bu belgesel değil"

Galatasaray efsanesi, Türk ve dünya futbolunun simge isimlerinden olan Fatih Terim'in hayatını anlatan Terim belgeseli 15 Eylül'de yayımlanmıştı. Galatasaraylıların yoğun ilgi gösterdiği 4 bölümden olan belgesel Netflix'te Top 10 listesine girmişti.

Belgesel hakkında olumlu veya olumsuz birçok yorum bulunurken Fanatik yazarı ve Socrates YouTube kanalı yorumcusu Mehmet Demirkol, söz konusu belgesel hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"BU METHİYE, GÜZELLEME"

Belgeseli zaman kaybı olarak bulan Mehmet Demirkol şunları söyledi:

"Tamamen zaman kaybı. İşim olmasa bırakırdım. Bu belgesel değil. Fatih Hoca mektup yazmış. Bu 15 dakika da olabilirdi 4 saat olmasına gerek yok. Bu methiye. Güzelleme. Hatta methiye de denemez kendi kendine yaptığın için."