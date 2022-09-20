Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim belgeseli için olay yorum! Galatasaray taraftarı çok kızacak: "Tamamen zaman kaybı, bu belgesel değil"

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in Neftlix'te yayımlanan belgeseli için," Tamamen zaman kaybı. İşim olmasa bırakırdım. Bu belgesel değil." yorumunda bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Galatasaray efsanesi, Türk ve dünya futbolunun simge isimlerinden olan Fatih Terim'in hayatını anlatan Terim belgeseli 15 Eylül'de yayımlanmıştı. Galatasaraylıların yoğun ilgi gösterdiği 4 bölümden olan belgesel Netflix'te Top 10 listesine girmişti.

Belgesel hakkında olumlu veya olumsuz birçok yorum bulunurken Fanatik yazarı ve Socrates YouTube kanalı yorumcusu Mehmet Demirkol, söz konusu belgesel hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim belgeseli için olay yorum! Galatasaray taraftarı çok kızacak: Tamamen zaman kaybı, bu belgesel değil

"BU METHİYE, GÜZELLEME"

Belgeseli zaman kaybı olarak bulan Mehmet Demirkol şunları söyledi:

"Tamamen zaman kaybı. İşim olmasa bırakırdım. Bu belgesel değil. Fatih Hoca mektup yazmış. Bu 15 dakika da olabilirdi 4 saat olmasına gerek yok. Bu methiye. Güzelleme. Hatta methiye de denemez kendi kendine yaptığın için."

Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim belgeseli için olay yorum! Galatasaray taraftarı çok kızacak: Tamamen zaman kaybı, bu belgesel değil

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'in yeni yengeleri göz kamaştırıyor! İşte futbolcular ve yengelerin pozları...
Süper Lig'in yeni yengeleri göz kamaştırıyor! İşte futbolcular ve yengelerin pozları...
Beşiktaş'ta Valerien Ismael çatlağı! Kaderi Fenerbahçe'nin maçına bağlı: Ya tamam, ya devam!
Beşiktaş'ta Valerien Ismael çatlağı! Kaderi Fenerbahçe'nin maçına bağlı: Ya tamam, ya devam!
Bugün kimin maçı var 20 Eylül 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 20 Eylül 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min Jae, İtalya'yı salladı! Milan - Napoli maçında öyle bir müdahale yaptı ki...
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min Jae, İtalya'yı salladı! Milan - Napoli maçında öyle bir müdahale yaptı ki...
Son Haberler
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si istatistikleri alt üst etti! En çok gol atan, en çok pozisyona giren takım oldu!
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si istatistikleri alt üst etti! En çok gol atan, en çok pozisyona giren takım oldu!
Son dakika | Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Volkan Demirel'e anlaşma sağlandı
Son dakika | Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Volkan Demirel'e anlaşma sağlandı
Çok Okunanlar
Fenerbahçe 5 - 0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe 5 - 0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Göztepe 1 - 0 Altınordu | MAÇ SONUCU
Göztepe 1 - 0 Altınordu | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar