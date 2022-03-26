Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda olan Hadise konserinde hiç beklenmeyen bir hamle yaptı! Bu zamana kadar sır gibi saklıyordu!

Ünlü şarkıcı Hadise bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı almıştı. Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine konu olan şarkıcının konserlerinde eski tarzına göre daha kapalı kıyafetler tercih ettiği de gözlerden kaçmıyor.

Geçtiğimiz günlerde istemesi olan Hadise nişandan hiçbir fotoğrafın basına sızmaması için büyük gayret gösterdi. Hatta nişana gelenlere anlaşma imzalattığı söylenmişti.

"SANA GELSİN SEVDİĞİM"

Bu akşam gerçekleşen konserinde sevgilisi Mehmet Dinçerlere "Bu şarkı sana gelsin sevdiğim" diyerek şarkı seslendirirken arkada nişandan karelerin yansıması ise ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenlere büyük bir sürpriz oldu.