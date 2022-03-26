Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda olan Hadise konserinde hiç beklenmeyen bir hamle yaptı! Bu zamana kadar sır gibi saklıyordu!Güzelliğiyle hayran bırakan Milli Voleybolcu Zehra Güneş'in Sefo itirafı şaşkına uğrattı! Kimse beklemiyordu! "Özel günlerim..."Trabzon'da heyelan sonucu kopan kayalar kamyonetin üzerine düştü! 4 kişi yaşamını yitirdi!Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı aşkı kanıtlandı! Ateş olmayan yerden duman çıkmamış! Bunu duyan Aygün Aydın'ın bebek iması ise hayrete düşürdü!26 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 26 Mart 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıSon dakika: 26 Mart 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuCumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldi! "Savaş soframızdaki ekmeği etkilemez"Son dakika | İstanbul Boğazı'nda bir tehlike daha! 2. mayın ihbarı yapıldı!TRT 1 canlı yayın Gönül Dağı 57. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Kardeşlerim 45. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle Youtube
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda olan Hadise konserinde hiç beklenmeyen bir hamle yaptı! Bu zamana kadar sır gibi saklıyordu!

Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda olan Hadise konserinde hiç beklenmeyen bir hamle yaptı! Bu zamana kadar sır gibi saklıyordu!

Mesleğiyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündemde olan ünlü şarkıcı Hadise, bu akşam gerçekleştirdiği konserde beklenmedik bir hamlede bulunarak kendisini dinlemeye gelenleri de şaşkına uğrattı.

Ünlü şarkıcı Hadise bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı almıştı. Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine konu olan şarkıcının konserlerinde eski tarzına göre daha kapalı kıyafetler tercih ettiği de gözlerden kaçmıyor.

Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda olan Hadise konserinde hiç beklenmeyen bir hamle yaptı! Bu zamana kadar sır gibi saklıyordu!

Geçtiğimiz günlerde istemesi olan Hadise nişandan hiçbir fotoğrafın basına sızmaması için büyük gayret gösterdi. Hatta nişana gelenlere anlaşma imzalattığı söylenmişti.

Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda olan Hadise konserinde hiç beklenmeyen bir hamle yaptı! Bu zamana kadar sır gibi saklıyordu!

"SANA GELSİN SEVDİĞİM"

Bu akşam gerçekleşen konserinde sevgilisi Mehmet Dinçerlere "Bu şarkı sana gelsin sevdiğim" diyerek şarkı seslendirirken arkada nişandan karelerin yansıması ise ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenlere büyük bir sürpriz oldu.

Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda olan Hadise konserinde hiç beklenmeyen bir hamle yaptı! Bu zamana kadar sır gibi saklıyordu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
2
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT