Mehmet Dinçerler’den Hadise’ye büyük jest! Şarkıcıya takılan pırlanta bileziğin fiyatı duyanları şoka uğrattı

Mehmet Dinçerler, Hadise’ye 3 milyon TL’lik yüzük takarak evlenme teklifi ederek gündeme bomba gibi oturmuştu. Herkesin diline düşen çift bir kez daha gündem olmayı başardı. Mehmet Dinçerler, nişanda Hadise’ye taktığı pırlanta bilezik ile gündeme oturdu.

ÇALIŞANLARA GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATILDI

Son zamanlarda gündemden hiç düşmeyen güzel şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile nişanlanmıştı. Başarılı şarkıcının nişan öncesinde bütün çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalattığı öğrenildi. Gizlilik sözleşmesi ile Hadise ve Mehmet Dinçerler’in gerçekleştirilen nişan töreninde tüm detaylar merak edildi.

DİNÇERLER AİLESİ KESENİN AĞZINI AÇTI

Mehmet Dinçerler şarkıcı sevgilisine, Perry marka 3 milyon TL'lik yüzük ile evlenme teklifi etmişti. Dinçerler’in nişan töreninde de kesenin ağzını açtığı öğrenildi. Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Mehmet Dinçerler ile ailesi, Hadise'ye bu kez 75 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 100 bin TL'lik pırlanta bir bilezik taktı. Dinçerler Ailesi'nin bir de pırlanta kolye taktığı güzel popçu, "Milyonluk gelin" yorumlarının yapılmasına neden oldu.