Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye aldığı yüzük konkordato davasına damga vurdu! Mahkemelik oldular! "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin"

Mehmet Dinçerler ile kardeşi Burhan Dinçerler'in sahibi oldukları Hacı Sayid Gıda AŞ, dünyaca ünlü Gloria Jean's markasının Türkiye temsilciliğini yapan Grup Dnc Gıda AŞ ile Rumeli Tatlıcılık Süt Ürünleri bir süredir yaşanan borç krizi ile gündeme geliyor. Ticaret mahkemesi üç şirkete yönelik konkordato kararı vermişti. Ancak, bir kısım alacaklının itirazı üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi verilen kararı kaldırmıştı.

"1 AY İÇİNDE KASADA 4 MİLYONLUK EKSİLMEY VAR"

İstinaf mahkemesinin verdiği bu karar sonrası dosyaya bakan Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi yeni bir bilirkişi raporu aldı. Kararın kaldırılması sonrası yapılan ilk duruşmada, kurucu ortak Mehmet Dinçerler’in avukatı Av. Hicran A. Şenoğlu’nun sözleri damga vurdu. Av. Şenoğlu, duruşmada “Burhan Dinçerler, kurtaracağına inandığı şirketin borçlarını ödüyor. Hacı Sayid’i ödemiyor. İki banka borcu ödenmedi. Bu ikisi de müvekkilimin borcu. En kârlı yerler devir gösterilerek alacaklılar zarara uğratıldı. Yönetim kayyumu atanmasını talep ediyoruz. Hacı Sayid hileli iflasa gidiyor. Kasada 1 ay içinde 4 milyonluk eksilme var” dedi.

"YÜZÜK ALACAĞINA BORCUNU ÖDESİN"

Şirketin ikinci kuşak temsilcisi konumundaki Mehmet Dinçerler'in, şarkıcı Hadise'ye aldığı 40 bin dolarlık yüzüğü de gündeme getiren Av. Şenoğlu "Hadise'ye 40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin" dedi.

Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba Dinçerler, geçen hafta görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Konuya ilişkin görüşlerini almak istediğimiz Burhan Dinçerler'in avukatı ise herhangi bir açıklama yapmadı.