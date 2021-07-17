Mehmet Ekrem Dinler kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü?

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz senaryolarına imza atan ve "Cilalı Boya" filmi ile parlayan, yönetmen ve senarist Mehmet Ekrem Dinler 94 yaşında vefat etti. Kızı Ayşe Nil Dinler'in verdiği bilgiye göre saat 12.00'da Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek. Üzücü haberin ardından Mehmet Ekrem Dinler kimdi? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? soruları aratılmaya başladı. Detaylar haberin devamında..

MEHMET EKREM DİNLER KİMDİR? ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Mehmet Ekrem Adana'da 24 Ocak 1928'de dünyaya geldi. Dinler, sanat hayatı boyunca çok sayıda dizi ve filme imza attı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan Dinler, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün sahibi olmuştu.

Daha çok çektiği aşk filmleriyle bilinen Mehmet Dinler, kariyerinin ilk döneminde Kemal Film adına çalıştı.

Dinler, 1970'lerden itibaren farklı türlerde birçok filmin yönetmen koltuğuna oturdu ve aralarında Tarık Akan, Taner Yiğit, Süleyman Turan, Kemal Sunal ile Feridun Karakaya'nın bulunduğu ünlü oyuncularla çalışma fırsatı buldu.

USTA YÖNETMENİN YÖNETTİĞİ BAZI FİLMLER İSE ŞÖYLE

"Ezan Sesleri" (TV Filmi 1993), "Bir Daha Asla" (1992), "Gizli Oyun" (1989), "Zehirli Çiçek" (1986), "Ağlıyorsam Yaşıyorum" (1986), "Vatan Kucağında" (1982), "Ölmeyen Arkadaşlık" (1981), "Perişan" (1976), "Aman Karım Duymasın" (1976), "Adana Urfa Bankası" (1976), "Kadınlar Hayır Derse" (1975), "Unutma Beni" (1974), "Kır Çiçeği" (1973), "Evlat" (1972), "Cilalı İbo Yetimler Meleği" (1971), "Yuvasız Kuşlar" (1970)