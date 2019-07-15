Mehmet Emin Maşalı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Yeni İstanbul İl Müftüsü kimdir?

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PROF. DR. MEHMET EMİN MAŞALI KİMDİR?

1967 yılında Boyabat’ta doğdu. 1986’da Boyabat İmam Hatip Lisesi’nden, 1993’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans (1996), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora (2003) eğitimini tamamladı.

2011’de doçent, 2016'da Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur’anı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

Maşalı’nın kıraat ve tefsir alanlarında araştırmaları bulunmakta olup eserleri şunlardır: Kur’an’ın Metin Yapısı: Mushaf Tarihi ve İmlâsı, Kaffâl eş-Şâşî ve Kur’an-Yorum Anlayışı, Kur’an’ın Anlaşılmasında Gâî (Teleolojik) Yorum: Geçmişten Günümüze Bir Tahlil Denemesi.

RESMİ GAZETE'DE YER ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan İstanbul İl Müftülüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı görevlendirildi.