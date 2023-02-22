Mehmet Emre Özcanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Mehmet Emre Özcanlı'nın biyografisi

Mehmet Emre Özcanlı, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Mehmet Emre Özcanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Mehmet Emre Özcanlın'nın hayat biyografisi.

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Mehmet Emre Özcanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Mehmet Emre Özcanlı'nın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. İnşaat ve deprem yüksek mühendisi Mehmet Emre Özcanlı, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Mehmet Emre Özcanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Mehmet Emre Özcanlı'nın hayat biyografisi.

Mehmet Emre Özcanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Mehmet Emre Özcanlı'nın biyografisi

MEHMET EMRE ÖZCANLI KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Mehmet Emre Özcanlı (M.Sc.) 1989 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği’nde tamamladı. Özellikle, 1992 Erzincan depreminden sonra deprem hasarlarını azaltma yöntemlerini araştırmaya başladı. 1999 Kocaeli depremi sonrasında binlerce insanımızın hayatını kaybetmesi üzerine hemen hemen her gün deprem olan Japonya’da bu işi nasıl yapıyorlar diye merak edip Japonya’ya bir seyahat gerçekleştirip deprem yalıtım teknolojisini yerinde inceledi. Erzincan doğumlu olması ve ailesinin 1939 Erzincan depreminden itibaren bu konuda muzdarip olması ve 1999 Kocaeli depremi kendisi üzerinde çok etki bıraktığından insan hayatını kurtaran ve hatta konfor sağlayan bir teknoloji olan deprem yalıtım teknolojisi üzerine ciddi olarak eğildi ve bilgi topladı. 2006 yılında kurulan Deprem İzolasyon Derneği’nin (DİD) kurucu üyesi ve şu an da Başkanlığını yürütmektedir. 2007’de İstanbul’da gerçekleşen ASSISi Dünya Deprem Yalıtım konferansında Organizasyon Sekreteri olarak görev yaptı. Şimdiye kadar yaklaşık toplam 16.000 adet kurşun çekirdekli kauçuk izolatör, sürtünme esaslı sarkaç yüzeyli izolatör, viskoz damper, kayıcı mesneti Türkiye’deki devlet hastaneleri, data merkezleri, otoyollar, vb. temin etti ve bizzat montajlarını yaptı. Montajın çok önemli olduğunu sahada farketmesinden sonra temin ettiği her ürünü montajını bizzat kendi ekibiyle yapmaya başladı ve böylece devam etmektedir. Deprem izolatörü ve sismik viskoz damper temin ettiği projelerden bazıları, Gebze Izmir Otoyolu Gebze-Orhangazi Viaydükleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Güçelendirme Projesi, Kuzey Marmara Otoyolu, Bursa Şehir Hastanesi, Manisa Şehir hastanesi, Çorum Devlet Hastanesi, Turkcell Data Merkezi(İzmir, Gebze), Mecidiyekoy Viyadüğü Güçlendirme Projesi, Erzincan Devlet Hastanesi, İTÜ Data Merkezi, Sabiha Gökçen Havalimanı My Technic Hangar.”

Mehmet Emre Özcanlı'nın nereli olduğu bilinmemekte olup araştırmalarımız devam etmektedir. siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorumlar bölümünden bize yazabilirsiniz.

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