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Mehmet Eymür kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Mehmet Eymür'ün biyografisi...

MİT Kontrterör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymür'ün biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haberimizde merak edilen "Mehmet Eymür kimdir? Nereli, kaç yaşında? sorularına yanıt verdik. İşte Mehmet Eymür'ün biyografisi...

Mehmet Eymür kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Mehmet Eymür'ün biyografisi...

 MİT Kontrterör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymür hakkında çeşitli konular araştırılmaya devam ediliyor. Bunlardan biri de Eymür'ün biyografi bilgileri. Özellikle son zamanlarda Mehmet Eymür'ün kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Bizler de haberimizde Mehmet Eymür kimdir? Nereli, kaç yaşında? konu başlıklarına yer verdik. İşte Mehmet Eymür'ün biyografisi...

Mehmet Eymür kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Mehmet Eymür'ün biyografisi...

MEHMET EYMÜR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE MEHMET EYMÜR'ÜN BİYOGRAFİSİ...

Mehmet Eymür, 1943 yılında İstanbul'da doğdu. MİT Kontrterör Dairesi eski başkanı olan Eymür, 9 Mart 1971 darbe teşebbüsünün ardından, MİT'te Hiram Abas'la birlikte Ziverbey'de 1. Ordu Komutanı Orgeneral Faik Türün'ün emrinde görev yaptı. Kızıldere ve Ulaş Bardakçı'nın öldürüldüğü operasyonlara katılım sağladı.

1975 yılında Ankara MİT Bölge Dairesi Başkanlığı Takip Şube Müdürlüğü görevini de üstlenen Eymür, 1980'de Bulgaristan'a gittikten sonra 1982'de Kenan Evren'in damadı Erkan Gürvit tarafından Köşk'e çağrıldı. ASALA'ya karşı eylemlerde görevlendirildi.

Türkiye'ye dönmesinin ardından Mardin MİT Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Daha sonra Ankara'da Kontrespiyonaj Dairesi içinde kurulan Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne tayin edildi. Başkan yardımcılığı görevine getirildikten sonra 1984'te Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan izinle Babalar Operasyonu'nu başlattı.

Abdullah Çatlı'nın istihbarat amaçlı kullanıldığını ancak daha sonra kontrolden çıkıp kendisini bile görevden aldırmak istediğini ileri sürdü. MİT görevlisi Tarık Ümit'in kaçırılmasının ardından Mehmet Ağar'ı aradığını ve serbest bırakılmasını söylediğini açıkladı. Ergenekon çetesine sızan Tuncay Güney'in de MİT Kontrterör Dairesine bilgi aktardığı öne sürülmektedir.

Mehmet Eymür kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Mehmet Eymür'ün biyografisi...

70'li yılların başında girdiği MİT'te Alaattin Çakıcı'nın yakalanmasının ardından Washington'dan merkeze çağrıldı. Emeklilik kararına direnince MİT Yasası'nın 19. Maddesi işletildi ve Mesut Yılmaz'ın onayıyla Şeker Fabrikaları'na müşavir olarak atandı. Daha sonra emekliye ayrılarak Washington'a yerleşen Eymür, en son İnternet'te açtığı sitede yaptığı açıklamalarıyla gündeme geldi.

Eymür, 2000'de bir gazeteye verdiği demeçte, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım konusunun MİT'le değil kendisiyle özdeşleştirilmesinden rahatsız olduğunu belirterek, "Teşkilatın elemanları arasında yüzlerce Yeşil var. Yeşil önce de vardı, yetkililer ne derse desinler, bundan sonra da olacaktır" dedi.

Eymür hakkında, e-mail yoluyla ve açtığı web sitesindeki açıklamaları nedeniyle basına "Devletin gizli sırlarını ifşa etmek" suçundan soruşturma başlatıldı. Sitede yer alan bilgiler üzerine MİT, Eymür hakkında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulundu. DGM Savcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Cumhuriyet Savcısı Kasım Hacıkamiloğlu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Eymür'ün adres tespiti ve kimlik bilgileri için Başbakanlığa yazı gönderildi.

Mehmet Eymür kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Mehmet Eymür'ün biyografisi...

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