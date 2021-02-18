Bir dönem Kanal D ekranlarında Ramazan'a özel program hazırlayıp sunmasıyla da bilinen Mehmet Fatih Çıtlak, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk oldu. Mübarek Regaip Kandili üzerine sohbet eden Çıtlak, izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki Mehmet Fatih Çıtlak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği nedir? Kitapları. İşte detaylar...

MEHMET FATİH ÇITLAK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Fatih Çıtlak, 1967 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi’nde eğitimini tamamlamasının ardından Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nden mezun oldu. Bunun yanı sıra Arapça ve İslâmî ilimler eğitimi de aldı. 54 yaşındaki Çıtlak, evli ve dört çocuk babasıdır. Yurt içi ve yurt dışı birçok eğitim ve kültür organizasyonunda görev aldı.

İslâm tarihi ve tasavvuf üzerine birçok programı hazırlayıp sunan M. Fatih Çıtlak ayrıca birçok akademik çalışmaya katkıda bulunmuştur. Konuşmacı olarak katıldığı sempozyum, konferansların haricinde sanat danışmanlığı ve eğitmenlik mesleklerini de yapmaktadır. Tasavvuf üzerine yoğunlaşan M. Fatih Çıtlak’ın birçok ilde Mesnevi Sohbetleri verdi.

MESLEĞİ NEDİR?

Asıl mesleği yazarlık olan Fatih Çıtlak, yıllardır Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki Mesnevî sohbetlerini sürdürmektedir ve oldukça yoğun ilgiyle katılım sağlanmaktadır. Öte yandan Çıtlak, 2013 senesinde kurulan İnsan ve İrfan Vakfı Mütevvelli Heyet Başkanlığı görevini halen yürütmektedir. Keşkül Dergisi ve İstanbul Bilim Sanat Kültür ve Eğitim Derneği’nde çalışmalarına devam etmektedir.

KİTAPLARI

*Kırk Mektup,

*Rüyalar Alemi

*Beyaz Mercan Siyah İnci

*40 Mektup

*Fatih Hatıratı

*Huzur Defteri

*Senin Ramazan’ın

*Küfür Fedaisi

*Mesnevi Şerhi,

*Huzur Defteri I

*Huzur Defteri II

*18 Beyit Dinle

*Nur Kandili

*Aşkın Bir Noktası

*Ben Dervişim Diyene