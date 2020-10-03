Said Nursi'nin son talebelerinden olan ve ömrünün büyük bir kısmını Kur’an ve İman hizmetinde geçiren, Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur’ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde önemli hizmetleri bulunan Mehmet Fırıncı yaşamını yitirdi. Peki Mehmet Fırıncı kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

MEHMET FIRINCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

1928 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesi -Yenice Müslim Köyü doğumludur. Ailesi ile İstanbul’a yerleştiler. Ailece fırıncılık yaparak geçindikleri için kendisine “fırıncı abi” denilmektedir. Asıl ismi Mehmet Nuri Güleç’tir. 1946 yılından itibaren Nur Cemaati bünyesindedir. 92 yaşındaki Mehmet Fırıncı, Said Nursi'nin son talebelerindendi.1950-60 yıllarında Said Nursi’nin yanındaydı. 92 yıllık ömründe tevazu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht kurmuştur. Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur’ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde önemli hizmetlerde bulunmuştur.

NEDEN ÖLDÜ?

Mehmet Fırıncı geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Fırıncı bir süredir Bahçelievler'deki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Fırıncı'nın sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan açıklamada "Rahatsızlığı nedeniyle 30.09.2020 saat 22:00 de acil anjio yapılmış, kalbi besleyen ana büyük damarın tıkalı olduğu görülmüş, müdahalede tıkalı damar açılmış, iki adet stent takılmıştır. Ancak kalpteki hasarın büyük olduğu görülmüş, ilave olarak akciğer ve böbrek fonksiyonlarında yetersizlik de mevcuttu. Bu nedenle Fırıncı ağabeyimiz solunum cihazına bağlanmış olup ayrıca kalp akciğer pompası desteğine ve diyaliz cihazına bağlı olarak tedavisine devam ediliyordu. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebesi Mehmet Fırıncı ağabey Hakkın Rahmetine kavuştu. " denildi.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfından yapılan açıklamada, "Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi muhterem Mehmed Fırıncı ağabey Hakkın rahmetine kavuştu. 92 yıllık ömrünü Kur’an ve iman hizmetinde geçiren, tevazuu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht kuran, asrımızın mühim bir Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur’ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde çok önemli hizmetler gören muhterem ağabeyimizi Rahmet-i Rahmana uğurladık. Cenaze namazı 4 Ekim Pazar günü öğle namazında Eyüp Sultan Camiinde kılınacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Eyüp Sultan Cami haziresine defnedilecektir." ifadeleri kullanıldı.

CENAZESİ YARIN KALDIRILACAK

Mehmet Fırıncı'nın cenaze namazı, yarın öğleden sonra Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak.