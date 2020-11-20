Son dönemde siyasetin gündemine oturan isim olan Mehmet Ali Arslan, AK Parti'nin kurucu kadrosunda yer alan isimlerden birisi. Son olarak BBC Türkçe'de 'Kürt Açılımı' konusunda yaptığı yorumlar ile dikkat çeken İhsan Arslan, merak edilen isimlerden birisi haline geldi. Peki, Mehmet İhsan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? İhsan Arslan ne dedi? İşte detaylar...

MEHMET İHSAN ARSLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

M. İhsan Arslan, 1 Ocak 1948'de Sason'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Ayşete'dir.

İş Adamı, Sanayici ve Gazeteci; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.

Kamu'da memurluk ve öğretmenlik yaptı. İhracat-ithalat ağırlıklı olmak üzere ticari faaliyetlerde bulundu. Yabancı sermayeli şirketler kurarak Diyarbakır'da boru, kablo ve mermer fabrikaları kurdu. Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi oldu. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazı yazarak aktif gazetecilik yaptı. Mazlum-Der'in iki dönem Genel Başkanlığı görevinde bulundu. Sağlık, Eğitim ve Dayanışma Vakfı (SEDAV) Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürütmektedir.

22. Dönem Diyarbakır Milletvekili.

İyi düzeyde Arapça ve Farsça bilen Arslan, evli ve 5 çocuk babasıdır.

İHSAN ARSLAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınlarından birisi olan İhsan Arslan, verdiği röportaj da kullandığı ifadelerle dikkat çekti. Arslan, "Parlamenter sisteme geçişin çok uzak olmadığını düşünüyorum." dedi. Kürt açılımında, Dolmabahçe sürecine de değinen Arslan, "Biz ülkede sistemin kendisi olduk. İlkeleri doğrusu bir kenara attık. Bizi gelecek seçimlerde hangi kesimler iktidara taşıyacak ve iktidarda kalmamızı sağlayacaksa, onlarla iş tutmayı tercih ettik. Kürtlerin oylarına ihtiyacımız olduğu dönemde biz onların taleplerini masada tutmaya devam ettik. Sonradan bunun bizi tehlikeli sahillere götüreceğini fark ettiğimizde de bu kez başka çevrelerin desteğiyle siyaset yapmaya ve iktidarımızı sürdürmeye karar verdik. Şu an da MHP'yle olan ittifakımız da böyle bir sürecin son aşamasıdır." diye konuştu.