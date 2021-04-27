Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 3 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımızın 3 olduğunu bildirdi. Mehmet Kıvık kimdir? Şehit Mehmet Kıvık nereli, kaç yaşındaydı?

MEHMET KIVIK KİMDİR?

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, dün EYP'ye basarak yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 olmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

ŞEHİT MEHMET KIVIK NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Şehidimiz henüz 27 yaşındaydı. Şehit Mehmet Kıvık'ın cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir'e gönderildi.

İzmir Valiliği “Kuzey Irak'ta Nirvaseytü üs bölgesinde düzenlenen operasyon esnasında araziye döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit olmuştur” açıklamasında bulundu.

Öte yandan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım da şehit oldu. Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım’ın acı haberi de Osmaniye merkeze bağlı Dumlupınar Mahallesi’ndeki baba evine ulaştırıldı.