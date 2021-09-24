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  3. Mehmet Metiner acı haberi duyurdu: Babası Bedir Metiner hayatını kaybetti

Mehmet Metiner acı haberi duyurdu: Babası Bedir Metiner hayatını kaybetti

Son dakika... Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, babası Bedir Metiner'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mehmet Metiner acı haberi duyurdu: Babası Bedir Metiner hayatını kaybetti

Eski AK Parti Adıyaman Milletvekili olan gazeteci yazar Mehmet Metiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  babası Bedir Metiner'in hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Metiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Babam Bedir Metiner…Az önce bu dünyadaki ömrünü tamamlayarak Hakkın rahmetine kavuştu…Üzgünüz… Dualarınızı esirgemeniz dileğiyle…"

 

Mehmet Metiner acı haberi duyurdu: Babası Bedir Metiner hayatını kaybetti

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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