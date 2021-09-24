Mehmet Metiner acı haberi duyurdu: Babası Bedir Metiner hayatını kaybetti
Son dakika... Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, babası Bedir Metiner'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Eski AK Parti Adıyaman Milletvekili olan gazeteci yazar Mehmet Metiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Bedir Metiner'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
Metiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Babam Bedir Metiner…Az önce bu dünyadaki ömrünü tamamlayarak Hakkın rahmetine kavuştu…Üzgünüz… Dualarınızı esirgemeniz dileğiyle…"
Babam Bedir Metiner…— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) September 24, 2021
Az önce bu dünyadaki ömrünü tamamlayarak Hakkın rahmetine kavuştu…
Üzgünüz…
Dualarınızı esirgemeniz dileğiyle…
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