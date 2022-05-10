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  3. Mehmet Metiner : "Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerdeki yüzü gerçek yüzü değildi"

Mehmet Metiner : "Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerdeki yüzü gerçek yüzü değildi"

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner bugün sabah yazdığı yazısında Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerdeki yüzünün gerçek yüzü olmadığını söyleyerek "Her şey güzel olacak mottosu o maskeye uygundu." dedi.

Mehmet Metiner : "Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerdeki yüzü gerçek yüzü değildi"

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner bugün kaleme aldığı yazısında İmamoğlu'nun seçimde gösterdiği yüzünün gerçek olmadığını belirterek Ak Parti nefretinin gerçek yüzünün görülmesinde neden olduğunu söyledi. Kendisinin partisinden ve genel başkanından büyük olduğunu sanısına kapılarak kibrinin narsizm boyutuna ulaştığını söyleyen Metiner "Kendisine bağlı bir medya veya medyada kendisini destekleyecek bir ekibi oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptı. Artık medya gücü var." dedi.

Mehmet Metiner : Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerdeki yüzü gerçek yüzü değildi

KILIÇDAROĞLE KENDSİNE RAKİP HAZIRLIYOR

Parti içinde kendisine arka çıkan siyasilerin olduğunu bu nedenle de Kılıçdaroğlu'nun kendisine rakip hazırladığını yazan Metiner, İmamoğlu'nun hedeflerinin cumhurbaşkanlığı olduğunu ya da parti genel başkanı olduğunu söyledi. Bu durumdan dolayı İmamoğlu için "Kendinizi sözde liderin emrinde pratikte onun üstünde bir konumda gören konuma oturtursanız, en önemlisi lideriniz rağmen yol yürümeye kalkışırsanız bu işin sonu hüsran olur." dedi.

Mehmet Metiner : Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerdeki yüzü gerçek yüzü değildi

"HİÇBİR MAKYAJ UZU SÜRELİ OLMAZ"

Söz konusu Rize fotoğrafından sonra kendi seçmeni tarafından gelen eleştirilere 'vız gelir tırıs gider' şeklinde yaptığı açıklama ile gerçek yüzünü gösterdiğini söyleyen Metiner "Hiçbir makyaj uzun süreli olmaz. Hiçbir maske kalıcı değildir." dedi.

Erdoğan düşmanlığının "Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin" şeklindeki sözler için bu düşmanlığın biat kültürüne sahip olduğunu belirterek eşek ve tuvalet terliği benzetmeleri için "Bu güruhun zihniyetiyle ülke yönetilirse akıbet nice mi olur." ifadeleriyle bu durumun aziz milletin sağ duyusuna bıraktığını söyledi.

Mehmet Metiner : Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerdeki yüzü gerçek yüzü değildi

 

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