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  3. Mehmet Muş kabineye girecek mi? "3 farklı kaynaktan arka arkaya haber geldi" diyerek duyurdu

Mehmet Muş kabineye girecek mi? "3 farklı kaynaktan arka arkaya haber geldi" diyerek duyurdu

Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 3 farklı kaynaktan Mehmet Muş' un kabineye gireceği yönünde duyum aldığını belirtti.

Mehmet Muş kabineye girecek mi? "3 farklı kaynaktan arka arkaya haber geldi" diyerek duyurdu

Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 3 farklı kaynaktan Mehmet Muş' un kabineye gireceği yönünde duyum aldığını ifade etti.

Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 3 farklı kaynaktan arka arkaya Mehmet Muş' un kabineye gireceği haberi geldi"

Mehmet Muş kabineye girecek mi? 3 farklı kaynaktan arka arkaya haber geldi diyerek duyurdu

MEHMET MUŞ KİMDİR?

Mehmet Muş, Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekilidir.

Mehmet Muş, hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Mehmet Muş kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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