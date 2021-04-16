Mehmet Muş ile ilgili açıklamada bulunan Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı çok sayıda beğeni alırken; Mehmet Muş da merak konusu oldu. Peki Mehmet Muş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mehmet Muş kabineye mi girecek? İşte ayrıntılar...

MEHMET MUŞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Muş 1 Mayıs 1982'de Trabzon'un Sürmene ilçesinde dünyaya geldi.

Ekonomist ve siyasetçi olan Muş, Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekilidir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi Doktorasını tamamladı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM’ de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasından sonra, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçilmiştir.

Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.

MEHMET MUŞ KABİNEYE Mİ GİRECEK?

Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 3 farklı kaynaktan Mehmet Muş' un kabineye gireceği yönünde duyum aldığını belirtti.

Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 3 farklı kaynaktan arka arkaya Mehmet Muş' un kabineye gireceği haberi geldi"