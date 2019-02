Mehmet Öz'ün babası Mustafa öz öldü mü? Neden öldü? Mustafa Öz kimdir aslen nerelidir? Ne iş yapıyor?

Mehmet Öz'ün babası ünlü kalp cerrahı Mustafa Öz (94) hayatını kaybetti. İstanbul’da bir süredir tedavi görüyordu.

MEHMET ÖZ KİMDİR?

Mehmet Öz, 11 Haziran 1960'da babasının görev yaptığı Cleveland'da doğdu. Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Kliniksel uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypastır. Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu.

Kendisi gibi doktor olan Lisa Öz ile evli olan Mehmet Öz'ün, Defne Nur, Anabella Sezen, Zoe Yasemin ve Oliver Mustafa adında dört çocuğu vardır. Mehmet Öz, halen Columbia Universitesi Tıp Merkezi Kardiyoloji Direktörlüğü'nün yanı sıra Columbia Üniversitesi Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nde, cerrah olarak mesleğini devam ettirmektedir.

Ekonomi dergisi Forbes, 2011 yılının en etkili 3. kişisi, Hippocrates Magazin Dergisi tarafından "Yılın Doktoru", Halthy Living Magazin Dergisi tarafından "Milenyum'un İyileştiricisi", New York Magazin Dergisi tarafından "Yılın En İyi Doktoru", World Economic Forum tarafından "Yarının Küresel Lideri" seçildi. Aynı zamanda 1996 yılında "Yılın Türk-Amerikalısı" seçildi. Adı "Castle Connolly Almanağı"na da geçen Mehmet Öz, birçok ödülün de sahibidir.

"For Healing from the Heart" kitabı ile "Books for a Better America Award"'a değer görüldü. Robert E. Gross Araştırma Bursuna hak kazandı. (AATS, 1994-96) "American Society of Laser Medicine and Surgery" Araştırma Ödülü'nün de sahibi olan Mehmet Öz, Columbia Üniversite Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nin "Blake more Research Ödülü"'nü de aldı. Birçok profesyonel dernek ve kuruluşa üye olan Mehmet Öz, American Board of Thoracic Surgery (2004) ve American Board of Surgery (1992)'nin Yönetim Kurulu'ndadır. People dergisine verdiği bir röportajda bağırsağında bir kitleye rastlandığından söz edilmiştir. Ancak, bunun zararsız bir polip olduğu anlaşılmış ve basit bir operasyonla tedavi edilmiştir.



Televizyon Programları ve Kitapları

"Dr. Öz'le İkinci Bir Görüş" Discovery Health

"Hayat Çizgisi" Discovery Health

"Daily Rounds" Discovery Health

"Yiyecekler Hakkındaki Gerçek" Discovery Health

"Live Transplant" Discovery Health

"National Body Challenge" Discovery Health

"Siz: Diyettesiniz" Discovery Health

"Dr. Öz'e Sorun" The Oprah Winfrey Show

MUSTAFA ÖZ KİMDİR?

Mustafa Öz kimdir, Mustafa Öz, 3 Ekim 1925 tarihinde Konya Bozkır’da kerpiç bir evde doğmuştur. Annesinin adı Fatma, babasının adı Mehmet’dir. Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz‘ün babasıdır. Devlet parasız yatılı okullarında okuyarak 1950 yılında İÜ Tıp Fakültesini de burslu bitirdi.

Tıp Fakültesinde 2. Sınıftayken parasızlıktan kitap alamıyordu, derslerde not tuttu. Ama anatomi dersinde bu söz konusu olmuyordu. Anatomi atlasına ihtiyacı vardı o dersten geçebilmek için. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü‘ye bir mektup yazdı, durumu anlattı. Bir süre sonra Dolmabahçe’den gelip onu buldular. Bir yetkiliyle Saray Kitapevi’ne gitti ona atlas ve stetoskop alındı, hâlâ odasında duruyorlar.

Mecburi hizmet ve askerliğini yaptıktan sonra, her yere asistanlık için müracaat etti. Hiçbirinden pozitif bir cevap gelmeyince kendi imkânlarıyla hiç dil bilmediği Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Kısa sürede İngilizceyi öğrendi. Yüksek ihtisasını Cleveland‘da Doctor’s Hospital’da yaptı, 1959 ‘da genel cerrah ünvanını aldı. Aynı yıl eşi Suna Atabay ile evlendi.

1960 ‘da Atlanta Emory, Üniversity Hospital’de toraks ve kardiyovasküler cerrahi uzmanlığı tamamladı. Philedelphia’da Jefferson Medical School’un Medicine Center of Delaware’de cerrahi eğitim direktörlüğünden, prof olarak başkanlığa kadar yükseldi.

ABD’de 54 yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Bilim Üniversitesi Cerrahi Bilimler Dalı Başkanlığı yaptı. Florence Nightingale Hastanesi‘nde çalıştı. Özellikle osefajektomi denen ameliyatı Türkiye’de en iyi icra eden doktorlardan biridir.

Mustafa Öz’ün, üst düzey askerler, bürokratlar, politikacılar, işadamları hem hastası olmuş hem de arkadaşı. Turgut Özal, Ayhan Şahenk, Adnan Kahveci, Üzeyir Garih, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, İshak Alaton gibi pek çok isimle dostluk kurulmuş.