Mehmet Pişkin kimdir? 16 Ekim 2014'te Facebook hesabında yaptığı paylaşımın ardından hayatını sonlandıran Mehmet Pişkin ölüm yıldönümünde anılıyor. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Mehmet Pişkin hakkında paylaşımda bulundu. Peki Mehmet Pişkin kimdir? | Mehmet Pişkin nasıl öldü? İşte ayrıntılar...

MEHMET PİŞKİN KİMDİR?

Mehmet Pişkin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Makine bölümünden mezun olmuştu. Bir yazılım şirketinde çalışan Mehmet Pişkin 35 yaşındayken Facebook'ta paylaştığı 14 dakikalık videonun ardından yaşamına son verdi.

Mehmet Pişkin'in ölümü uzun süre konuşularak ülke gündemine oturdu.

Mehmet Pişkin, çevresinde oldukça neşeli, entelektüel, hareketli ve girişimci biri olarak biliniyordu. Pişkin, ölümü sonrası bedeninin bağışlanmasını ve kadavra olmayı istediğini ifade etmişti.

MEHMET PİŞKİN NEDEN ÖLDÜ?

Videoda "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik" diyen Mehmet Pişkin'in bebek bekleyen arkadaşının üzülmesinden korkarak, doğum yapana kadar intiharını ertelediği biliniyor.

MEHMET PİŞKİN NASIL ÖLDÜ?

Mehmet Pişkin, Facebook hesabında bir video yayınlayarak yaşamını sonlandıracağını belirtti ve ardından intihar etti.

MEHMET PİŞKİN VİDEO

Mehmet Pişkin aşağıdaki videoyu Facebook hesabında paylaşarak hayatını sonlandırmıştır.

Mehmet Pişkin'in videosu: