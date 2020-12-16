Mehmet Şef çıldırdı! Mastercheff'te Mehmet şef ve Barbaros birbirine girdi!

Masterchef'te yarışmanın birincisi için geri sayım başlamışken yarışmacılar arasında da rekabet giderek arttıyor.

Finale doğru kısa bir süre kala dün akşam yaşanan gerginlik büyük ses getirdi. Popüler yarışmacılar arasında olan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Barbaros dün akşam Mehmet Şef ile tartıştı.

Son 5 kişinin kaldığı MasterChef'te haftanın 2. eleme adayı belli oldu. Yarışmacılardan, Danilo Zanna'nın imza tabağı olan aranjman tatlısının yapılması istendi.

Yarışma esnasında Emir'in tatlıların olduğu buzdolabı kapağını açık bırakması ve bu esnada Barbaros'un çikolatasıyla oynaması Mehmet Şef'i çileden çıkardı.

Barbaros'u sert sözlerle eleştiren şef, "Final haftası yarışmacısı sen misin? Orada buzdolabı açık sen yaptığın çikolatayla oynuyorsun. Tatlın da ılık" dedi.

Tadım sırasında Barbaros'un arkaya bakması Mehmet Şef'i oldukça kızdırdı.

Buzdolabı kapağını Emir'in açık bıraktığını söyleyerek sesini yükselten Barbaros: 'Neden Emir'e bakmayayım, adam açmış bu kapağı kapatacak' diyerek tepki gösterdi.

"PEŞİNE DÜŞECEKSİN"

Yalçınkaya'yı bu hareketin üzerine daha da sinirlendi ve "Beni dinle" diyerek bağıran ünlü şef, "Bana arkadaki yarışmacıyı mazeret gösterme. İşine sahip çıkarsan şampiyon olursun. Fırında yemek varken nasıl önünde yatıyorsan bunun da peşine düşeceksin" ifadelerini kullandı.