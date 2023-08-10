Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken açıklamalar: 2024'te rüzgar bizden yana esecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Amacımız geçiş dönemi sonrası enflasyonu kalıcı aşağı çekmek; vergi düzenlemeleri enflasyonist ama tekrarlanmayacak" dedi. Şimşek, bugün Türkiye’ye karşı esen rüzgârların 2024’ün ikinci yarısından itibaren destekleyici bir nitelik kazanacağını söyledi.

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Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken açıklamalar: 2024'te rüzgar bizden yana esecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek amaçlarının geçiş dönemi sonrası enflasyonu kalıcı olarak aşağı çekmek olduğunu söyledi.

Şimşek, Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan açıklamalarında, "Amacımız, bir geçiş dönemi sonrası kalıcı bir şekilde enflasyonu aşağı çekmek. Merkez Bankası'nın da tahminlerinden göreceğiniz gibi, enflasyon önümüzdeki birkaç ay içerisinde geçici bazı faktörler nedeniyle artışa devam edecek" dedi ve ekledi:

Yeni vergi düzenlemesi yok

"Bizim bütçe dengelerini iyileştirmek, depremin yaralarını sarmak için yaptığımız bazı vergi düzenlemeleri var. Bu vergi düzenlemeleri de tabii enflasyonist ama bu bir daha tekrarlanmayacak. Bir kerelik yaptığımız bir düzenleme bu."

Uygulayacakları programla birlikte öngörülebilirliğin artacağını belirten Şimşek, "Türkiye'ye kaynak girişi artacak ve önümüzdeki dönemde belirsizlik azaldıkça, cari açık daraldıkça inanıyorum ki kurda göreceli bir istikrara doğru gideceğiz. Bu da enflasyonu ve beklentileri olumlu yönde etkileyecek" dedi.

Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdikleri "verimli görüşmelere" dikkat çeken Şimşek, bunun en somut emaresinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile açıklanan 51 milyar dolarlık yatırım paketi olduğunu belirtti.

Şimşek, "Bu yatırımların bir kısmı bu sene içerisinde başlamak üzere bir kaynak akışına dönüşecek diye bekliyoruz" diye konuştu.

"Piyasa 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren faiz düşüşlerini konuşmaya başlayacak"

Şimşek, "Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler riskli addedildiği için küresel büyümenin yavaşladığı dönemlerde risk iştahı bir miktar daralıyor. Ben inanıyorum ki 2024’ün ikinci yarısından itibaren bugün karşıdan esen rüzgârlar destekleyici bir nitelik kazanacak. Çünkü Fed faiz artışında zirveyi buldu. Büyük ihtimalle piyasa 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren faiz düşüşlerini konuşmaya başlayacak. Küresel ekonomi şu anda zayıf seyrediyor. Dolayısıyla ufak da olsa bir toparlanma risk iştahını önemli yansıyor. O arada mahalli seçimler de aradan çıkmış olacak. Türkiye’nin hala önünde çok uzun süre bir programın olduğu yapısal reformun olduğu gündeminin canlandırıldığı bir dönemde olacağız. diye konuştu.

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