Mehmet Teymur kimdir? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Teymur'un vefatının ardından taziye mesajları paylaşıldı. Mehmet Teymur, bu akşam iş ve sanayi dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla defnedildi. Pekİ Mehmet Teymur kimdir? Ayrıntılar haberimizde...

MEHMET TEYMUR KİMDİR?

Mehmet Teymur 1955'te Gaziantep'te doğdu.

Mehmet Teymur liseden mezun olmasının ardından iş hayatına atıldı. Teymur, ilk olarak babasıyla birlikte un fabrikasının işletmesini yaptı. Babasının vefatıyla birlikte oto kantar, mercimek fabrikası, jüt iplik üretimi ve nakış işi de yapan Mehmet Teymur'un iş yaşamında kırılma noktası, tekstil yatırımı ile oldu. Teymur Tekstil ile başlayan büyüme süreci; enerji, nonwoven ve turizm yatırımlarını beraberinde getirdi. Aslen Gaziantepli olan Mehmet Teymur, evli ve üç çocuk babasıydı.

Koronavirüse yakalanan Mehmet Teymur hayatını kaybetti.

Koronavirüsten ölen Mehmet Teymur, 65 yaşındaydı.

MEHMET TEYMUR NEDEN ÖLDÜ?

Koronavirüse yakalanan Gaziantepli sanayici ve iş adamı Teymur Tekstil sahibi Mehmet Teymur, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Teymur, Gaziantep Asri Mezarlık’taki Bahattin Nakiboğlu Camii'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan cenaze töreni sonrası gözyaşlarıyla defnedildi.

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, GTO Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, GSO, GTO, GAİB, OSB, GTB başkan ve yöneticileriyle iş ve sanayi dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı cenaze töreninde hüzün ve gözyaşları hakimdi.

TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE'DEN TAZİYE MESAJI

Mehmet Teymur’un vefat haberinin ardından Türkiye’nin dört bir yanından yayınlanan taziye mesajları dikkat çekerken, TİM Başkanı İsmail Gülle de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız, kıymetli iş insanı arkadaşımız Sn. Mehmet Teymur'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim, kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu ise yayınladığı mesajında, “Değerli dostum meslektaşım şehrimizin başarılı iş insanlarından Mehmet Teymur'un vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de mesajında, “Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız, değerli abim ve dostum Mehmet Teymur vefat etmiştir. Acımız çok büyüktür. Başımız sağolsun. Biz seni hep böyle gülerken hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun güzel insan” yorumunda bulundu.

Teymur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini başarıyla sürdüren Mehmet Teymur’un pandemi süreci nedeniyle taziyesinin telefonla kabul edileceği de ailesi tarafından duyuruldu.